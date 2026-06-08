Загибель чотирьох людей у Києві: нові подробиці резонансної аварії

Водій автомобіля Mercedes-Benz, який увечері 5 червня влаштував смертельну ДТП у Києві, у момент аварії виконував замовлення таксі. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на дані поліції.

За інформацією правоохоронців, під час поїздки в салоні перебувала пасажирка. Вона розповіла слідчим, що водій нібито вирішив продемонструвати свої навички керування автомобілем, після чого сталася аварія. Наразі жінка перебуває в лікарні з травмами.

Трагедія сталася ввечері 5 червня. За даними слідства, 49-річний житель Херсонщини, керуючи Mercedes-Benz, на великій швидкості не впорався з керуванням і влетів у підземний перехід, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули четверо людей: 24-річний старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук, 21-річний лейтенант поліції Денис Будченко, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб дістали травми.

Сам водій також постраждав, однак його життю нічого не загрожує. Чоловік перебуває під охороною в лікарні. Перевірка показала, що на момент аварії він був тверезим.

За даними джерел «Української правди» у правоохоронних органах, за кермом перебував Павло Плешивцев, 1976 року народження, який очолює релігійну громаду.

Слідчі встановили, що з початку 2025 року чоловіка десять разів притягували до адміністративної відповідальности за порушення правил дорожнього руху. П'ять із цих випадків стосувалися перевищення швидкости.

Водію вже оголосили підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.