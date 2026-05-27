У ISW вважають, що Москва може використати Білорусь для атак на шляхи постачання з Польщі

Американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія та Білорусь, імовірно, створюють інформаційні умови для виправдання запусків російських безпілотників по Україні з білоруської території.

Аналітики звернули увагу на заяву секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який 26 травня повідомив про нібито 116 спроб українських дронів перетнути білоруський кордон протягом останнього тижня. За його словами, частина таких польотів буцімто була спрямована на атаки по прикордонній інфраструктурі Білорусі.

У ISW вважають, що Кремль може використати ці заяви як привід для “ударів у відповідь” по Україні з території Білорусі.

“Білоруська територія дозволить РФ завдавати ударів безпілотниками по українських наземних лініях зв’язку у західній і північно-західній Україні, які російські дрони наразі не можуть легко вразити з точністю”, — зазначають аналітики.

За оцінкою ISW, використання білоруської території дозволить російським дронам типу “Шахед” та “Молнія” атакувати трасу М-06, яка проходить через західні області України та є одним із ключових маршрутів постачання допомоги з Польщі. Також під загрозою може опинитися залізничне сполучення між Україною та Польщею.

Аналітики наголошують, що Росія вже завдає ударів по західних регіонах України зі своєї території, однак запуск безпілотників із Білорусі дасть змогу використовувати дистанційно керовані дрони з більшою точністю та ефективніше атакувати рухомі цілі.

У звіті також зазначається, що заяви Вольфовича збіглися з попередженнями української сторони про посилення російського тиску на Мінськ з метою втягнення Білорусі у нові операції проти України або країн НАТО.

Водночас в ISW вважають малоймовірним пряме вторгнення білоруської армії в Україну. Аналітики підкреслили, що не фіксували достатнього скупчення білоруських військ на кордоні для проведення наземної операції, а Росія не має необхідних резервів для підтримки такого наступу.

На цьому тлі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що “немає сили”, здатної роз’єднати Білорусь і Росію, та назвав союз двох країн довготривалим.

Минулого тижня Росія та Білорусь провели спільні ядерні навчання. Крім того, у Білорусі розміщений російський ракетний комплекс “Орєшнік”, здатний нести ядерну зброю.

19 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що можливість операцій РФ з північного напрямку є реальною. Після цього Лукашенко запевнив, що Білорусь не вступатиме у війну проти України, якщо не йтиметься про “агресію проти території Білорусі”.

Білорусь офіційно не бере участі у війні, однак у лютому 2022 року надала свою територію для вторгнення російських військ в Україну та запусків ракет по українських містах.