США вирішили покарати тих, хто продає зброю Ірану

США взапровадили санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб в Ірані, Білорусі та Китаї, зокрема в Гонконгу, які намагалися придбати зброю в інтересах Корпусу вартових ісламської революції.

Особи, які підпадають під санкції, намагалися знайти та придбати озброєння, зокрема переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) від імені КВІР.

"Ці санкційні заходи є продовженням наших дій спрямованих на ліквідацію мереж закупівель, що забезпечують військові програми Ірану, та послаблення спроможності Ірану розгортати свою військову діяльність у регіоні", - заявив Держдеп США.

Ці кроки Вашингтона також сприяють реалізації санкцій ООН щодо Ірану, які були поновлені через невиконання країною своїх ядерних зобов'язань. Резолюція Ради Безпеки ООН 1929 вимагає від держав-членів запобігати постачанню чи передачі Ірану звичайних видів озброєнь, включно з ПЗРК.

Фото: 1news.az.