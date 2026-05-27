Свiт

Розвідка Британії вважає, що РФ націлена на критичну інфраструктуру країни

Директор GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила загрози, що стоять перед Британією, та про заходи, які, на її думку, необхідно вжити для протидії їм.

Кіст-Батлер виділяє Росію як країну, що націлена на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюги постачання та довіру громадськості, повідомляє ВВС.

Росію звинувачують у низці шпигунських змов на британській території, а останнім часом – у веденні неоголошеної "гібридної війни" проти Великої Британії та інших країн НАТО. Кремль заперечує ці звинувачення.

Кіст-Батлер зазначає, що GCHQ невтомно працює над відбиттям кібератак та протидією тому, що вона називає безрозсудним саботажем та спробами вбивства.

"Перед обличчям такої агресії та хаосу GCHQ невтомно співпрацює з партнерами з розвідки та оборони, щоб послабити та зменшити російську загрозу", – зазначає вона.

GCHQ (Government Communications Headquarters) – найбільше з трьох британських розвідувальних агентств, іншими є Служба безпеки (MI5) та Секретна розвідувальна служба (MI6).

 Автор: Галина Роюк

