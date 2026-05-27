Фонд «Ради миру» Трампа не отримав фінансування, – FT

Фонд "Ради миру" щодо Сектора Гази, створений з ініціативи президента США Дональда Трампа, наразі залишається без грошей. Попри масштабні плани та міжнародні переговори, жоден із потенційних донорів поки не перерахував кошти на рахунки організації. Про це повідомляє газета Financial Times (FT) з посиланням на власне джерело.

Через таку фінансову та політичну невизначеність процес відновлення регіону суттєво уповільнюється.

Ситуація з фінансуванням нової структури виявилася критичною. Як повідомив співрозмовник видання, фонд організації фактично порожній.

"Жодного долара не надійшло", – цитує газета слова свого джерела.

Організація Трампа зараз перебуває у стані правової невизначеності. Це заважає реалізації проєктів, які обговорювалися раніше. Наприклад, у квітні представники "Ради миру" вели переговори з компанією DP World із Дубая. Йшлося про спільне управління поставками гуманітарної допомоги, створення складів та розвиток інфраструктури в Газі.

Перше засідання "Ради миру" пройшло у Вашингтоні 19 лютого, і до неї приєдналися приблизно 35 держав. Дональд Трамп раніше заявляв, що ця структура буде контролювати діяльність ООН. Він також зазначав, що Сполучені Штати готові надати 10 мільярдів доларів.

"Ця сума дуже мала, якщо порівнювати її з витратами на війну", – зауважив президент США.

Свою готовність долучитися до фінансування висловлювала і Росія. Президент Володимир Путін заявляв, що Росія може спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених активів на потреби "Ради миру".

ForUA нагадує, 22 січня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про створення "Ради миру" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Нова організація, яку очолить сам американський лідер, на першому етапі зосередиться на врегулюванні конфлікту в Газі, проте в перспективі претендує на розширення глобального дипломатичного впливу.