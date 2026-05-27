Спільна заява країн ООН із засудженням нових погроз РФ, США серед підписантів не було

У вівторок, 26 травня, у штаб-квартирі ООН майже 50 країн у спільній заяві засудили погрози Росії на адресу дипломатичних місій у Києві після заяв Москви про можливі “систематичні удари” по українській столиці, передає france24.

Спільну заяву зачитав постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

– Ми засуджуємо нещодавні погрози Росії дипломатичним установам та посольствам у Києві. Це те, з чим ми не можемо миритися, — мовиться у заяві.

Загалом документ підтримали країни Європи, а також Японія, Південна Корея тощо. Втім, США серед підписантів не було.

25 травня МЗС РФ заявило, що російські війська нібито розпочинають “послідовне здійснення системних ударів” по підприємствах українського військово-промислового комплексу у Києві.

– У зв’язку з тим, що вищезазначені об’єкти розосереджені по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути місто, а мешканців української столиці – не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктур, – мовиться у заяві російського відомства.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння заявами Москви.

– Зараз як ніколи важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту, який уже завдав руйнівних наслідків цивільному населенню та ризикує ще більше віддалити перспективу миру, — наголосив він на засіданні Радбезу.

Як повідомляв ForUA, раніше в Єврокомісії викликали тимчасового повіреного Росії через нові погрози Москви здійснити черговий масований обстріл України.