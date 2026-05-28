Острів Макрі виставили на аукціон, торги стартують із 247 тис. євро

У Греції виставлять на аукціон приватний острів Макрі, який входить до архіпелагу Ехінади в Іонічному морі. Стартова ціна острова становитиме 247 тисяч євро, повідомляє Euronews.

На острові розташовані лише кілька покинутих споруд – невеликий будинок, резервуар для води та каплиця. Водночас потенційні власники не зможуть легко розбудувати там туристичну інфраструктуру або курорт.

Макрі має статус лісової території та входить до природоохоронної мережі Natura 2000, яка охоплює захищені природні зони в країнах Євросоюзу.

Через це на острові дозволена лише “мінімальна легка інфраструктура”, а також ведення сільського господарства.

Макрі вже намагалися продати раніше. У 2022 році острів виставили на продаж за 8 мільйонів євро. Однак після переоцінки вартості стало зрозуміло, що суворі обмеження для забудови значно знижують його привабливість для інвесторів, які могли б розглядати територію як майбутній курорт.

Видання також зазначає, що останніми роками популярності набирають подорожі у стилі “відключення від цивілізації” або цифрового детоксу, тому подібні віддалені місця привертають увагу покупців, які шукають усамітнення.

Водночас через природоохоронний статус острова створити там масштабну інфраструктуру або організувати розкішний відпочинок фактично неможливо.

Аукціон запланований на листопад.