«Майкл Джексон: Вердикт»: Netflix випустить документальний серіал про суд над співаком

Netflix випустить трисерійний документальний серіал “Майкл Джексон: Вердикт”, присвячений судовому процесу над Майклом Джексоном у 2005 році. Прем’єра проєкту запланована на 3 червня, повідомляє Variety.

Серіал розповідатиме про звинувачення у розбещенні неповнолітніх, висунуті проти співака у 2003 році, сам судовий процес та увагу медіа, яка супроводжувала справу. У документальному проєкті з’являться люди, які були безпосередніми учасниками подій у залі суду, зокрема присяжні, свідки, обвинувачі та представники захисту.

Автори серіалу зазначають, що прагнули показати справу з обох сторін – як обвинувачення, так і захисту. Хоча Джексона виправдали за всіма пунктами, суперечки навколо цієї історії тривають і після смерті артиста у 2009 році.

Режисером проєкту став Нік Ґрін, а виконавчою продюсеркою – Фіона Стортон. Творці серіалу пояснили, що вирішили повернутися до цієї теми через двадцять років після суду.

“Зараз настав правильний момент повернутися до цього процесу та питань, які залишилися після нього”, – заявили автори.

За їхніми словами, серіал створювали як “історичний виклад подій”, у якому факти подаються так, як вони лунали та розглядалися безпосередньо у суді.

Творці документального проєкту також наголосили, що під час самого процесу у залі суду не дозволяли відеозйомку, тому значна частина інформації про справу надходила до публіки через коментарі журналістів і фрагментарне висвітлення у медіа.

“Настав час детально та всебічно проаналізувати цей судовий процес”, – додали автори серіалу.

Для створення проєкту команда також поспілкувалася з журналістами, які висвітлювали слухання у 2005 році. За словами творців, вони прагнули “занурити аудиторію безпосередньо у перебіг процесу та говорити лише з очевидцями, які були частиною цих подій”.

“Кожен, хто цікавиться історією Майкла Джексона, зможе завдяки цьому документальному серіалу краще зрозуміти події, які переважно залишалися закритими для публіки”, – заявили автори.

Шоуранером “Майкл Джексон: Вердикт” став Девід Герман, який також виступив виконавчим продюсером разом із Фіоною Стортон і Джеймсом Ґолдстоном.