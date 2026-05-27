Мобілізацію в Україні планують «оцифрувати» ще сильніше: зміни представлять за кілька тижнів

Міністерство оборони України через 2-3 тижні планує представити нові зміни, спрямовані на посилення цифровізації мобілізаційних процесів. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами парламентаря, у Верховній Раді вже обговорюють упровадження перевірок через електронні реестри та ідентифікаційні коди.

У політичних кулуарах та експертних колах така ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Критики проєкту побоюються, що задекларовані реформи у сфері призову можуть звестися до формальностей, а головною метою цифровізації стане виключно жорсткіший контроль та посилення мобілізаційних заходів. Натомість прихильники цифровізації наголошують, що інтеграція реєстрів допоможе зменшити корупційні ризики та зробити облік військовозобов'язаних більш прозорим.

Детальний план реформи та механізми роботи оновленої системи у Міноборони обіцяють оприлюднити вже найближчим часом.