Зеленський написав понад 600 листів Трампу та Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський розпочав масштабну дипломатичну кампанію у США, надіславши понад 600 особистих листів президенту Дональду Трампу, а також усім членам Палати представників і Сенату Конгресу США. Кожне звернення глава держави підписав особисто. Основна мета цієї ініціативи — донести до американських політиків реальну ситуацію в Україні на тлі повномасштабної війни, показати масштаби руйнувань та наголосити на необхідності подальшої підтримки Києва, повідомила посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина.

«Президент України цими зверненнями демонструє, що війна реальна, як і реальні щоденні руйнування та загрози для мирного населення», — заявила Стефанішина.

Вона підкреслила, що нині одним із головних пріоритетів України у співпраці зі США залишається посилення системи протиповітряної оборони. Зокрема, Київ просить Вашингтон надати додаткові антибалістичні засоби та інші системи, здатні захищати українські міста від російських ракетних атак.

На тлі останніх масованих обстрілів українська влада наголошує, що питання ППО залишається критично важливим для безпеки цивільного населення та захисту енергетичної й критичної інфраструктури.

Крім того, найближчим часом заплановані термінові зустрічі представників України з членами українського кокусу в Конгресі США. Під час переговорів сторони планують обговорити подальшу військову допомогу, підтримку оборонних потреб України та нові механізми співпраці між Києвом і Вашингтоном.

У Києві розраховують, що прямі звернення Зеленського допоможуть посилити увагу американських політиків до війни в Україні та пришвидшать ухвалення рішень щодо додаткової підтримки.

Як повідомляло раніше ForUa, в Офісі Президента України спростували інформацію видання The Economist про те, що Володимир Зеленський нібито наказав готуватися до ще двох-трьох років війни.