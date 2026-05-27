Україна масштабуватиме middle strike для знищення російської логістики - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск окремої програми “Логістичний локдаун”, спрямованої на масштабування middle strike-спроможностей та системне знищення російської логістики й військової інфраструктури в оперативному тилу.

За словами міністра, головним завданням програми є посилення тиску на російські війська та позбавлення їх можливості вести активні штурмові дії.

“Запускаємо окрему програму “Логістичний локдаун” для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині”, — зазначив Федоров.

Він заявив, що Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті, а втрати РФ під час наступальних дій зростають. За його даними, якщо у жовтні російська армія втрачала 67 військових на 1 км² просування, то у квітні — вже 179.

Також, за словами міністра, Росія щомісяця втрачає понад 35 тисяч убитими або важкопораненими.

Федоров повідомив, що протягом останніх місяців Сили оборони України у чотири рази збільшили знищення російської логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.

“Що більше знищується логістики росіян — то менше штурмових дій відбувається на ЛБЗ”, — наголосив він.

Міністр також заявив, що одним із ключових факторів змін на полі бою стало масштабування middle strike-спроможностей, а також “вимкнення Starlink для росіян”, що, за його словами, посилило технологічну перевагу України.

У межах першого етапу програми Міністерство оборони України спільно з Генеральний штаб ЗСУ виділили додаткові 5 млрд грн на закупівлю сучасних засобів middle strike для військових підрозділів.

Кошти, за словами Федорова, отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою “єБали” — команди, які демонструють найкращі результати у знищенні противника на оперативній глибині.

Паралельно Міноборони запускає централізовані тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

Федоров підкреслив, що відкриті конкурси мають забезпечити швидке масштабування виробництва, конкуренцію між виробниками, прозорість закупівель та мінімізацію корупційних ризиків.

“Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці”, — заявив міністр.