Від “Книжкового Арсеналу” до електронних фестивалів: головні події Дня Києва

Наприкінці травня Київ традиційно святкуватиме День міста масштабною програмою культурних, музичних та громадських подій. Цьогоріч у столиці відбудуться фестивалі, концерти, мистецькі маршрути, книжкові дискусії та благодійні акції для різної аудиторії.

З 29 до 31 травня на території ВДНГ триватиме фестиваль попкультури “Покоління”. Кульмінацією стане концертна програма 31 травня за участю LAMA, Женя Галич та Святослав Вакарчук. Також для гостей підготують тематичні інтерактивні простори, присвячені різним поколінням та культурним символам.

У Caribbean Club 31 травня гурт МОВА представить програму “Київське ретро”, присвячену міській культурі та звукам столиці. Ведучим вечора стане Альберт Цукренко, серед гостей — вокалістка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна та медіааналітик Олексій Ковжун.

У межах святкових вихідних у столиці також триватиме XIV Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Програма включатиме дискусії, презентації книжкових новинок, публічні інтерв’ю, читання та воркшопи за участи авторів, видавців і представників культурної спільноти.

Для прихильників електронної музики 30–31 травня відбудеться Laboratorium Spring Festival. Організатори поки не розкривають локацію — її оголосять за добу до старту. Фестиваль пройде у форматі сцени 360°, а серед учасників заявлені українські та міжнародні артисти електронної сцени.

Напередодні Дня міста стартує культурний проєкт “Місто сили”, який об’єднає виставку в галереї Avangarden, новий формат Kyiv Art Days та мистецький путівник Kyiv Art Guide. Проєкт досліджує Київ як простір пам’яті, культури та щоденної стійкості. У межах ініціативи 30–31 травня відбудеться дводенний мистецький маршрут музеями, галереями та незалежними просторами столиці.

31 травня у Національній філармонії України завершиться фестиваль “Київські музичні прем’єри”. У програмі концерту — шість творів сучасних композиторів різних поколінь.

Святкову програму також підготував Respublika Park. 31 травня тут планують встановити рекорд України, створивши найбільший торт “Київський дарунок до Дня Києва”.

Цьогоріч День Києва поєднає одразу кілька форматів святкування — від камерних мистецьких подій і книжкових зустрічей до великих концертів, фестивалів та благодійних ініціатив просто неба.