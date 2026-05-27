Україна пропонує “точкові” перемир’я з Росією - деталі

Україна разом із європейськими партнерами готова розглядати ідею так званого “аеропортове перемир’я” з Росією, яке може стати одним із варіантів часткового припинення вогню. Водночас Київ не виключає й інших форматів обмежених домовленостей. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування в кулуарах форуму “Україна–Африка. Минуле, сучасне і майбутнє відносин”. За словами глави МЗС, Україна обговорює з партнерами можливість запровадження обмежених форматів припинення вогню, які можуть охоплювати окремі сфери.

Серед варіантів, які озвучив Сибіга:

“аеропортове” перемир’я — взаємне припинення ударів по аеропортах

“енергетичне” перемир’я — захист енергетичної інфраструктури

“портове” перемир’я — зниження ризиків атак по портовій інфраструктурі

У МЗС наголошують, що Україна пропонує не загальне припинення вогню одразу, а поетапний підхід — із фокусом на окремі напрямки. “Давайте оберемо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначені часові рамки”, — пояснив Сибіга. За його словами, після тестування ефективності таких домовленостей сторони могли б переходити до ширших кроків.

У Києві вважають, що подібні локальні домовленості можуть стати одним із інструментів для поступового просування до ширшого мирного процесу на тлі складної міжнародної дипломатичної ситуації.

