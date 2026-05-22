Сибіга заявив про перломний етап війни та назвав три ключові умови її завершення

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російсько-українська війна перебуває у переломному етапі, а для досягнення справедливого миру необхідне поєднання дипломатії, тиску на Росію та сили. Про це він написав у соцмережі X за підсумками неформальної міністерської зустрічі Ради НАТО–Україна в Гельсінкі, де були присутні глави зовнішньополітичних відомств країн-союзників.

За словами міністра, ситуація на фронті змінюється, а людський ресурс Росії більше не є вирішальною перевагою. Він наголосив, що Україна продовжує тримати оборону, тоді як міжнародний тиск на Москву поступово посилюється.

Сибіга підкреслив, що шлях до завершення війни має базуватися на трьох ключових складових — активній дипломатії, посиленні санкційного та політичного тиску, а також зміцненні оборонних можливостей партнерів і України.

Окремо він зазначив необхідність реагування на зростаючі загрози з боку Білорусі, закликавши союзників до додаткових заходів стримування, щоб не допустити розширення війни.

Глава МЗС також заявив, що Україна вже виступає не лише як отримувач допомоги, а як повноцінний учасник системи безпеки, партнер і донор досвіду для союзників. Він подякував країнам-партнерам за підтримку, окремо відзначивши Швецію як надійного союзника.

На завершення Сибіга нагадав, що НАТО за останній рік посилило свої позиції, а рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП він назвав історичним кроком, за який, за його словами, варто відзначити і роль США.

