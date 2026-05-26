У ЗСУ заявили про список цілей у Білорусі на випадок ескалації

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що Україна вже має перелік цілей на території Білорусі на випадок вступу Мінська у війну на боці Росії. За його словами, підготовлено план нанесення серії ударів у відповідь.

У своєму Telegram Бровді прокоментував останні заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо України та натякнув на готовність ЗСУ до рішучих дій у разі ескалації з боку Білорусі.

“Пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні”, — написав він.

Також Бровді заявив, що російська паливно-енергетична галузь та оборонна промисловість уже відчули наслідки українських ударів по території РФ. За його словами, ефект “глибинного проникнення” по російських об’єктах стає дедалі помітнішим.

Тим часом речник Державна прикордонна служба України Андрій Демченко спростував заяви режиму Лукашенка про нібито щоденні спроби перетину українськими дронами кордону Білорусі.

У коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” він назвав такі звинувачення черговою спробою Мінська перекласти відповідальність на Україну та вкотре повторити тезу про “відсутність загрози” з боку Білорусі.

Демченко також зауважив, що білоруська система ППО “чомусь не помічає” повітряних цілей, які летять з території Білорусі в Україну, хоча регулярно заявляє про фіксацію українських безпілотників.