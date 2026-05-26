Без США неможливо завершити війну Росії проти України, але роль Європи треба посилити, – Сибіга

Завершення війни Росії проти України неможливе без участі та лідерства США, водночас Європа має відігравати посилену взаємодоповнюючу роль у мирних зусиллях.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування в кулуарах форуму «Україна - Африка. Минуле, сучасне і майбутнє відносин», передає Ukrinform.

«Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії. Просто нереалістично. Такі реалії. Тому ми потребуємо і залучення США, і лідерства США», - сказав Сибіга.

Він додав, що настав час і для нової ролі Європи в мирних зусиллях.

«Але ще раз повторюю - як взаємодоповнюючі треки. І ми зараз над цим працюємо. Завтра я матиму неофіційну зустріч із міністрами закордонних справ ЄС, і ми будемо обговорювати питання ролі, формату, участі Європи в мирних зусиллях», - поінформував міністр.

Як повідомляв ForUA, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори за участю Вашингтона стосовно припинення російської війни проти України зупинені через відсутність прогресу, однак Штати готові знову долучитися до них, якщо з’являться шанси досягти результату.