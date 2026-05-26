ООН занепокоєна погрозами РФ атакувати Київ і закликає уникнути ескалації

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш заявив, що серйозно стурбований повідомленнями Росії про наміри атакувати українські оборонні підприємства та центри ухвалення рішень у Києві. Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН.

Заява пролунала після того, як Москва оголосила про плани завдати таких ударів, а також після одного з наймасованіших обстрілів Києва з початку повномасштабної війни 24 травня.

Гутерреш також прокоментував атаку українського дрона на будівлю коледжу та гуртожиток у Старобільську, який перебуває під російською окупацією. Він наголосив, що ООН послідовно засуджує удари по цивільних об’єктах незалежно від того, де вони відбуваються.

“Ми засудили атаку на школу — так само, як засуджуємо всі атаки на цивільних і цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися”, — заявив генсек ООН.

За словами Гутерреша, подальше загострення конфлікту лише збільшить страждання мирного населення та ускладнить перспективи мирного врегулювання.

“Зараз як ніколи важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту, який уже мав руйнівні наслідки для цивільних і ризикує зробити пошук миру ще більш далеким”, — наголосив він.

Таким чином, ООН закликала сторони не допустити нового витка ескалації після російських заяв про можливі удари по Києву. У міжнародній організації підкреслили, що атаки на цивільних та цивільну інфраструктуру мають отримувати однозначне засудження.

25 травня МЗС РФ заявило про нібито початок “системних ударів” по підприємствах українського військово-промислового комплексу у Києві. Глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо також заявив про удари по об’єктах ЗСУ та “центрах ухвалення рішень” у столиці України. Російська сторона закликала США евакуювати з Києва дипломатів та інших американських громадян.