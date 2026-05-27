Нові країни мільярдерів: хто формує світове багатство сьогодні

Світ багатства стрімко переписує власну карту — і центри, які ще вчора здавалися непорушними, поступово втрачають монополію на мільярдні статки. Якщо раніше головні фінансові вершини концентрувалися у США та Західній Європі, то тепер дедалі впевненіше на передній план виходять Близький Схід, Південно-Східна Азія та окремі економіки Східної Європи, повідомляє Visual Capitalist.

Найпомітніший злам тренду прогнозується на Близькому Сході. Саудівська Аравія може стати найдинамічнішим ринком зростання мільярдерів у світі до 2031 року. Економічний прорив країни пов’язують із масштабною трансформацією Vision 2030 — планом, який фактично намагається перевести державу з нафтозалежної моделі в багатогалузеву економіку. Мегапроєкти, туризм, технології, фінанси та інфраструктура формують новий фінансовий ландшафт, де приватний капітал зростає швидше, ніж будь-коли раніше.

Паралельно зі Сходом набирає обертів Азія. Індія перетворюється на один із головних двигунів нового багатства — завдяки технологічним гігантам, виробництву та гігантському внутрішньому ринку.

У Південно-Східній Азії швидко зміцнюються позиції Індонезії та Малайзії — регіону, який дедалі більше приваблює виробництво, інвестиції та глобальні компанії, що переносять туди свої ланцюги постачання.

Окремий несподіваний тренд — зростання ролі Польщі. Країна поступово перетворюється на індустріальний і логістичний міст між Заходом і ринками, що розвиваються, а прогнозоване зростання кількості мільярдерів тут виглядає одним із найвищих у Європі.

Попри те, що UСША залишаються головним фінансовим центром світу, темпи приросту нових мільярдерів уже не такі стрімкі. Причина проста: ринок настільки великий, що навіть значне зростання виглядає помірним у відсотках. Водночас експерти прогнозують подальше збільшення кількості надбагатих людей і в США — просто без колишнього “ефекту вибуху”.

Головний висновок аналітиків простий: епоха одного домінуючого центру багатства добігає кінця. Світ стає багатополярним — капітал розтікається туди, де є інфраструктура, технології, дешева робоча сила та політика, дружня до інвестицій.

