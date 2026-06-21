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Надзвичайні події

У Харкові чоловік із уламком розбитої пляшки напав на людей у торговому кіоску

У Харкові чоловік із уламком розбитої пляшки напав на людей у торговому кіоску

У Харкові поліція затримала 22-річного чоловіка, який вчинив напад на перехожих та працівників торговельного кіоску. Внаслідок інциденту постраждали троє людей.

Як повідомляє поліція Харківської області, подія сталася 20 червня близько 17:30 у Холодногірському районі міста. За попередніми даними, уродженець Черкас увірвався до торговельного кіоску, де уламком розбитої пляшки завдав різаних ран чоловікові, після чого вдарив кулаком по голові продавчиню.

Під час втечі з місця події зловмисник також вдарив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Оперативники поліції встановили місцеперебування нападника та затримали його. Наразі вирішується питання про процесуальне затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Також вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Проводяться першочергові слідчі дії.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

хуліганствоХарківкримінальні новини
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