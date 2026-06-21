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Спорт

Американська плавчиха встановила світовий рекорд із плавання на 50 метрів вільним стилем

Американська плавчиха встановила світовий рекорд із плавання на 50 метрів вільним стилем

Американка Кейт Дугласс встановила новий світовий рекорд у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. На змаганнях в Індіанаполісі 24-річна Дугласс показала результат 23,59 секунди.

Попередній рекорд був встановлений на чемпіонаті світу 2023 року шведкою Сарою Шестрем (23,61).

Дугласс є дворазовою олімпійською чемпіонкою Парижа (200 метрів брас, комбінована естафета 4х100 метрів), семиразовою чемпіонкою світу. Їй належать світові рекорди на короткій воді на дистанціях 100 метрів вільним стилем, 200 м брасом та 200 м комплексом.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

рекордплаванняНовини спорту
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