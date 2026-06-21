Американська плавчиха встановила світовий рекорд із плавання на 50 метрів вільним стилем

Американка Кейт Дугласс встановила новий світовий рекорд у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. На змаганнях в Індіанаполісі 24-річна Дугласс показала результат 23,59 секунди.

Попередній рекорд був встановлений на чемпіонаті світу 2023 року шведкою Сарою Шестрем (23,61).

Дугласс є дворазовою олімпійською чемпіонкою Парижа (200 метрів брас, комбінована естафета 4х100 метрів), семиразовою чемпіонкою світу. Їй належать світові рекорди на короткій воді на дистанціях 100 метрів вільним стилем, 200 м брасом та 200 м комплексом.