Європа має відшкодувати США 350 млрд дол. за зброю, надану Україні Байденом, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни повинні відшкодувати Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів, які, за його словами, були витрачені на військову допомогу Україні за часів адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на Fox News.

Про це він сказав під час виступу на авіабазі Ендрюс 19 червня.

Трамп заявив, що під час розмов із європейськими лідерами наголосив на масштабах американської підтримки Києва.

“Ми дали вам, тільки вдумайтеся, 350 мільярдів доларів – літаки, зброю всіх видів та багато іншого”, – сказав він.

За словами Трампа, адміністрація Джо Байдена не вимагала від союзників у Європі компенсації цих витрат.

Він також вчергове розкритикував оцінки обсягів допомоги Україні, які раніше наводили його попередники та союзники Вашингтона.