Масштабна чистка: військових ТЦК планують перекинути до бойових частин

Українське військове командування розглядає можливість масштабної ротації особового складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про потенційне переведення частини військовослужбовців ТЦК, які тривалий час працювали в тилових підрозділах, до бойових частин.

У Генеральному штабі опрацьовують кілька варіантів таких змін. Перший сценарій передбачає майже повне заміщення військових у ТЦК цивільними працівниками, а чинний особовий склад — переважно направити до бойових підрозділів.

Другий варіант передбачає часткову ротацію: від 30% до 50% військовослужбовців ТЦК можуть перевести до бойових бригад, натомість їхні посади у тилу займуть військові, які мають поранення або не можуть проходити службу на передовій.

Третій сценарій є найбільш точковим і передбачає заміну лише тих працівників ТЦК, які є повністю придатними до стройової служби та не мають обмежень за станом здоров’я.

За попередніми оцінками, ротація може насамперед торкнутися військовослужбовців віком до 45 років. Особливу увагу планують приділити офіцерам і сержантам із бойовим досвідом, які раніше брали участь у бойових діях, але згодом були переведені до тилових структур.

У Міністерстві оборони наголошують, що остаточне рішення наразі не ухвалене. Тривають консультації з профільними комітетами Верховної Ради та оцінка можливих наслідків кадрових змін.

Паралельно в Україні продовжується реформа системи мобілізації. Обговорюється перегляд переліку критично важливих підприємств для бронювання працівників, посилення мобілізаційних заходів у великих містах, а також збільшення кількості груп оповіщення.

Також у парламенті розглядають можливі зміни до правил проходження військової служби, зокрема запровадження чітко визначених термінів служби з подальшим поверненням військовослужбовців до цивільного життя.

