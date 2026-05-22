Погода 22 травня: літня спека та грозові зливи

У більшості областей найближчим часом очікується нестійка погода з короткочасними дощами, грозами та шквалистим вітром. Синоптики попереджають, що місцями негода супроводжуватиметься градом і сильними поривами вітру до 15–20 м/с.

За прогнозом метеорологів, небо буде хмарним із проясненнями. Опади охоплять майже всю територію країни, за винятком більшості західних регіонів.

Найбільш складні погодні умови прогнозують у південних, центральних та Харківській областях. Там під час гроз можливі град і шквали вітру швидкістю до 20 м/с. Водночас у Карпатах вдень очікуються сильні пориви вітру.

Температура повітря залишатиметься по-літньому теплою. У більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +25…+30 градусів. Прохолодніше буде лише на заході країни — там вдень прогнозують +18…+23 градуси.

У Києві та області також очікується мінлива хмарність. Вдень пройдуть короткочасні дощі та грози. Попри опади, у столиці збережеться спекотна погода: температура повітря в Києві становитиме +28…+30 градусів, а по області — від +25 до +30 градусів.

