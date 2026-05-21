Міноборони зосередиться на трьох пріоритетах

Найближчими місяцями Міноборони зосередиться на змінах у рекрутингу й службі, закупівлях та забезпеченні бригад дронами.

Міноборони готує перші проекти щодо зміни умов рекрутингу та служби у Силах оборони, повідомляє "Українська правда".



Йдеться про нову модель грошового забезпечення, контрактну систему з визначеними термінами служби й логікою ротацій, нові підходи до комплектування підрозділів, а також зниження відсотка СЗЧ.



Другим напрямком названо закупівлі. Влітку Міноборони планує переходити на тендерні процедури в оборонних закупівлях.



"Ми вже провели найбільшу конкурентну процедуру закупівлі дальніх артилерійських пострілів 155 мм і досягли економії понад 16%. Наступний крок - переведення закупівель дронів на тендери. Наше завдання - побудувати прозору, конкурентну й швидку систему закупівель без корупційних ризиківі", - сказав міністр оборони Михайло Федоров.



Міноборони готує антикорупційні зміни у сфері дослідно-конструкторських робіт та державного забезпечення якості.



Третім напрямом Федоров назвав запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. За його словами, це потрібно для того, щоб підрозділи розуміли, який мінімум засобів гарантовано отримають наступного місяця для планування роботи та операцій.

