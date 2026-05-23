Президента Федерації дзюдо Києва звинуватили у посиленні тиску на дітей-спортсменів, - ЗМІ

Навколо президента Федерації дзюдо Києва, депутата Київради від "Слуги народу" та голови Святошинської РДА Георгія Зантарая триває скандал. Мати п’ятьох дітей Марія Акімова заявила про погрози, тиск на родину та спроби не допустити її доньку до Чемпіонату України з дзюдо. За словами жінки, директор ДЮСШ "Київ Спортивний" Анатолій Ласкута написав заяву до поліції щодо її родини.

Як пише "Фраза", посилаючись на слова Акімової, інспекторка телефоном повідомила, що родину перевірятиме ювенальна поліція.

"Сьогодні до мене зателефонувала інспекторка ювенальної поліції і сказала, що вчора на нас написав заяву директор ДЮСШ "Київ Спортивний" Анатолій Ласкута – про погану поведінку дітей, агресію і так далі. Вони вимушені прийти до нас, познайомитися з дітьми, подивитися, в яких умовах вони живуть. Нехай приходять, мені нічого приховувати. Діти в справді неблагополучних сімʼях бувають некормлені, сидять зачинені, але туди служби так швидко не приходять. А тут, дивіться, як оперативно все", – говорить Акімова.

Жінка вважає цей крок продовженням тиску на її родину. Акімова переконана, що ключову роль у цьому відіграє Георгій Зантарая.

"Все робиться ним. Він по телефону мені сказав, що "ви живете в моєму суспільстві, я тут буду керувати цією структурою завжди, нікуди звідси не дінусь". "Він править цим балом. Вони хочуть зіпсувати репутацію сімʼї, нанести дітям шкоду, щоб про них говорили погано, що вони нібито неблагополучні", – говорить жінка.

Також Акімова додала, що досі не отримала відповідей на свої звернення до Міністерства молоді та спорту та Департаменту молоді та спорту КМДА

Скандал з президентом Федерації дзюдо Києва

Нагадаємо, що конфлікт між родиною та Зантараєю розпочався ще у лютому 2026 року в ДЮСШ "Київ Спортивний". Тоді, після суперечки між її синами та іншим вихованцем школи, дітей Акімової не допустили до змагань. Попри успішні виступи, доньку Акімової намагалися усунути від участі у Чемпіонаті України.

16 березня, як стверджує Акімова, між нею та президентом Федерації дзюдо Києва відбулася телефонна розмова, під час якої він заявив, що її діти "будуть потерпати", а тренери, які працюватимуть із ними, також матимуть проблеми. Жінка заявила, що звернулася із заявами до Міністерства молоді та спорту та Департаменту молоді та спорту КМДА.