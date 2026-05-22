На північному напрямку зростає загроза наступу на великі міста - ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують активні наступальні дії та не відмовляються від планів захоплення одного з обласних центрів на півночі України. Про це в ефірі телемарафону заявив речник 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Вадим Карп’як.

За його словами, серед ключових цілей противника залишаються Суми та Харків. Водночас українські Сили оборони фіксують спроби російських підрозділів наблизитися до Сумського напрямку, який перебуває в зоні відповідальності десантників.

Карп’як наголосив, що ворог намагається здійснювати наступальні дії, просуваючись якомога ближче до обласного центру, однак українські військові стримують ці спроби. Він підкреслив, що йдеться не про створення так званих «буферних зон», а саме про продовження наступу.

За словами речника, Росія прагне захопити максимально можливі території та не демонструє відмови від своїх попередніх цілей, попри невдачі на окремих ділянках фронту.

Сили оборони продовжують відстежувати ситуацію та стримувати просування противника на північному напрямку.

