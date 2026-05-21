Нетаньягу роздратований діями Трампа

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу мали напружену телефонну розмову, що відобразила наростаючі розбіжності у їхньому розумінні того, як діяти далі у війні проти Ірану.

Нетаньягу роздратований переговорним процесом, наполягаючи, що він лише грає на руку Тегерану, та виступає за жорсткі дії, повідомляє CNN.



Лідер Ізраїлю вважає помилкою рішення Трампа відкласти наступні удари і що варто діяти так, як спочатку планувалося.



За словами анонімного ізраїльського чиновника, розбіжності були очевидними.



Ще одне джерело в Ізраїлі каже, що багато інших ізраїльських посадовців також переконані, що Ірану не можна давати перепочити, та роздратовані тим, що Трамп піддається на переговорну гру Тегерану.

