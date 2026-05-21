﻿
Свiт

Нетаньягу роздратований діями Трампа

Нетаньягу роздратований діями Трампа

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу мали напружену телефонну розмову, що відобразила наростаючі розбіжності у їхньому розумінні того, як діяти далі у війні проти Ірану.

Нетаньягу роздратований переговорним процесом, наполягаючи, що він лише грає на руку Тегерану, та виступає за жорсткі дії, повідомляє CNN.

Лідер Ізраїлю вважає помилкою рішення Трампа відкласти наступні удари і що варто діяти так, як спочатку планувалося.

За словами анонімного ізраїльського чиновника, розбіжності були очевидними.

Ще одне джерело в Ізраїлі каже, що багато інших ізраїльських посадовців також переконані, що Ірану не можна давати перепочити, та роздратовані тим, що Трамп піддається на переговорну гру Тегерану.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІзраїльІранТрампНетаньягу
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Столиця 22.05.2026 15:51:50
Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Читати
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Війна 22.05.2026 15:14:54
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Читати
Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів
Війна 22.05.2026 14:48:33
Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів
Читати

Популярнi статтi