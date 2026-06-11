Виробник Patriot не може гарантувати вчасні поставки ракет для союзників

Lockheed Martin не може надати союзникам США жодних гарантій щодо термінів постачання ракет для систем ППО Patriot, попри обіцянки потроїти виробничі потужності.

Віцепрезидент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Браян Даннн заявив, що компанія наполегливо працює над нарощуванням виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3. Проте дефіцит поставок суттєво загострився через війну з Іраном, повідомляє Financial Times.

Він озвучив невтішний сигнал для американських союзників, зокрема Німеччини, Японії, Польщі, ОАЕ та Саудівської Аравії, які мають на озброєнні системи Patriot.

Він зазначив, що додаткові виробничі потужності очевидно, дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у стисліші терміни, водночас ми не контролюємо, яким буде розподіл цих ракет.

"Очевидно, зараз лунає багато заяв від Пентагону... щодо того, як вони планують змінювати черговість, реорганізовувати те, хто першим отримає ракети. Ми не можемо нікому сказати, яке місце ви посядете в цьому пріоритетному списку. Ми нічого з цього не контролюємо", - сказав він.

Ще одна топменеджерка ракетного підрозділу Lockheed Martin Пола Гартлі додала, що під час зустрічей з представниками іноземних урядів відчуває дедалі більший скептицизм щодо американських оборонних підрядників.

"Їх обурює те, що іноді трапляються затримки та відсутність необхідної продукції, а часом виникає невдоволення урядом. Я розумію це розчарування", – сказала вона.

Фото: Міноборони.