Мешканець Полтавщини вбив військового

Прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру 19-річному мешканцю Полтавської області, якого завербували представники спецслужб рф для вбивства військовослужбовця ЗСУ.

Йому інкримінують умисне вбивство військового, вчинене за грошову винагороду та в інтересах спецслужб держави-агресора, повідомляє Офіс генпрокурора.

Через Telegram підозрюваний отримав завдання від представника російських спецслужб. За 5000 грн він мав виконати дії, необхідні для вбивства 23-річного морського піхотинця.



Для цього спецслужби рф через фейковий акаунт дівчини в соцмережах вийшли на українського військового, розпочали з ним листування та домовилися про надсилання «подарунка» поштовою службою.



Після цього, уже завербований куратором спецслужб рф житель Полтавщини, виконуючи інструкції замовника, придбав пляшку міцного алкогольного напою та за допомогою медичного шприца, без порушення пакування, додав підготовлену раніше отруйну суміш на основі метадону та відправив у Житомир.



Військовослужбовець, не підозрюючи про небезпеку, отримав відправлення та вжив алкоголь за місцем проживання. Унаслідок отруєння він помер через кілька днів у реанімаційному відділенні.



Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання у Полтавській області. 10 червня йому повідомлено про підозру.



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також проводяться слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до організації та виконання цього злочину.



Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Офіс генпрокурора.