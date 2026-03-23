Столиця

У Бучі пролунали вибухи

Вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку.

"Унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення", - сказав голова Київської ОВА Микола Калашник.

Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

"На місці події працюють усі необхідні оперативні служби – поліція, вибухотехніки, рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів", - написав він.

Калашник закликав мешканців бути максимально уважними і у разі виявлення підозрілих або невідомих предметів негайно повідомляти про це за номерами 101 чи 102.

Фото: Нацполіція.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

вибухКиївська областьполіціяБуча
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Популярнi статтi