Добрі дрони влаштували пекельну ніч на Росії

Російські регіони в ніч на 3 червня зазнали серії атак безпілотників, унаслідок чого виникла пожежа на оборонному підприємстві та були зафіксовані перебої в роботі аеропортів.

За повідомленнями російських пабліків і Telegram-каналу Astra, у місті Мічуринськ Тамбовської області РФ після ймовірної атаки дронів загорівся завод «Прогрес». Підприємство спеціалізується на виробництві обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, що робить його одним із важливих елементів російського оборонно-промислового комплексу.

Журналісти Astra заявили, що геолокували відео очевидців пожежі та встановили, що кадри зняті саме на території підприємства. За даними OSINT-аналізу, удар припав по виробничих потужностях заводу, після чого виникла масштабна пожежа.

Паралельно російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників на Москву. Мер столиці Сергій Собянін заявив про нібито понад 20 збитих дронів, які рухалися в напрямку міста. Інформація про можливі пошкодження уточнюється.

Також про атаки повідомляли в Ленінградській області. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про щонайменше три нібито збиті безпілотники над територією області.

На тлі цих подій російське агентство «Росавіація» повідомило про тимчасове призупинення роботи аеропортів у Москві та Ленінградській області. Обмеження вводилися через загрозу безпілотників і впливали на графіки рейсів.

Російська сторона традиційно заявляє про «успішне збиття цілей», однак незалежного підтвердження масштабів наслідків атак наразі немає. Обставини інцидентів уточнюються.

Як повідомляло раніше ForUa, російська нафтопереробка впала до мінімуму за 16 років після атак українських дронів.