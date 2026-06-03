Швеція готує тюрми для підлітків

Швеція готується до суттєвого посилення законодавства у сфері боротьби з підлітковою злочинністю на тлі різкого зростання насильницьких інцидентів, пов’язаних із діяльністю кримінальних банд, повідомляє Reuters.

Уряд країни пропонує знизити вік кримінальної відповідальності з 15 до 13 років. Відповідна ініціатива є частиною ширшого пакета заходів, спрямованих на стримування вербування неповнолітніх у злочинні угруповання.

Згідно з планом, підлітків, засуджених за найтяжчі злочини, можуть утримувати у спеціально створених виправних установах. Окремо передбачається формування спеціалізованих закладів для дівчат.

За даними шведської поліції, у країні наразі діє близько 17,5 тисячі активних членів банд та ще приблизно 50 тисяч осіб, які перебувають у їхній орбіті. Правоохоронці зазначають, що злочинні мережі активно використовують соціальні мережі для вербування підлітків, а в окремих випадках залучають до насильницьких злочинів навіть дітей віком від 11 років.

Уряд Швеції вважає, що чинна модель реагування, яка передбачає переважно соціальні та виховні заходи щодо неповнолітніх правопорушників, виявилася недостатньо ефективною в умовах зростання організованої злочинності.

Водночас частина експертів і політиків застерігає, що зниження віку кримінальної відповідальності та ізоляція дітей у виправних установах може мати довгострокові негативні наслідки та не гарантує зменшення рівня злочинності.

Як повідомляло раніше ForUa, у школі Кропивницького підліток вдарив однокласника ножем.