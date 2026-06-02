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Війна

Лапіна, який керував наступом із Білорусі на Київ, заочно засудили до довічного ув’язнення

Лапіна, який керував наступом із Білорусі на Київ, заочно засудили до довічного ув’язнення

Український суд заочно засудив до довічного ув’язнення російського генерал-полковника Алєксандра Лапіна, який командував наступом військ РФ на Київ, Чернігівщину та Сумщину у перші тижні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними Офісу генпрокурора, Лапін — колишній командувач Центрального військового округу РФ та керівник угруповання військ «Центр», яке наступало на Україну з території Росії та Білорусі у лютому-березні 2022 року.

Суд визнав російського генерала винним у посяганні на територіальну цілісність України, а також у плануванні, підготовці та веденні агресивної війни.

«Прокурори довели: у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром “на папері”. Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази і забезпечував продовження бойових дій проти України», — повідомив Кравченко.

За його словами, саме під командуванням Лапіна російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Кінцевою метою операції було захоплення столиці, органів державної влади та встановлення окупаційного контролю над Україною.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вирок ухвалили заочно, оскільки російський генерал перебуває на території РФ. Термін відбування покарання рахуватиметься з моменту його затримання.

Київщина перебувала під частковою російською окупацією з кінця лютого до кінця березня 2022 року. Після відступу російських військ у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах правоохоронці та міжнародні організації зафіксували масові вбивства цивільних та численні свідчення воєнних злочинів.

За даними Бучанської міської ради, під час окупації у громаді загинули 554 цивільні людини.

Російська влада заперечує причетність своїх військових до масових убивств мирного населення в Бучі та інших містах Київської області. Водночас міжнародні розслідування та зібрані докази підтверджують факти воєнних злочинів, скоєних російськими військами під час окупації.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

судпрокурорРуслан Кравченковоєнний злочинецьАлєксандр Лапінзаочний суд
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