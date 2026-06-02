Лапіна, який керував наступом із Білорусі на Київ, заочно засудили до довічного ув’язнення

Український суд заочно засудив до довічного ув’язнення російського генерал-полковника Алєксандра Лапіна, який командував наступом військ РФ на Київ, Чернігівщину та Сумщину у перші тижні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними Офісу генпрокурора, Лапін — колишній командувач Центрального військового округу РФ та керівник угруповання військ «Центр», яке наступало на Україну з території Росії та Білорусі у лютому-березні 2022 року.

Суд визнав російського генерала винним у посяганні на територіальну цілісність України, а також у плануванні, підготовці та веденні агресивної війни.

«Прокурори довели: у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром “на папері”. Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази і забезпечував продовження бойових дій проти України», — повідомив Кравченко.

За його словами, саме під командуванням Лапіна російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Кінцевою метою операції було захоплення столиці, органів державної влади та встановлення окупаційного контролю над Україною.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вирок ухвалили заочно, оскільки російський генерал перебуває на території РФ. Термін відбування покарання рахуватиметься з моменту його затримання.

Київщина перебувала під частковою російською окупацією з кінця лютого до кінця березня 2022 року. Після відступу російських військ у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах правоохоронці та міжнародні організації зафіксували масові вбивства цивільних та численні свідчення воєнних злочинів.

За даними Бучанської міської ради, під час окупації у громаді загинули 554 цивільні людини.

Російська влада заперечує причетність своїх військових до масових убивств мирного населення в Бучі та інших містах Київської області. Водночас міжнародні розслідування та зібрані докази підтверджують факти воєнних злочинів, скоєних російськими військами під час окупації.