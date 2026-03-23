Відмова від солодкого не допоможе схуднути - дослідження

Міжнародна група дослідників з Вагенінгенського та Борнмутського університетів провела масштабне клінічне випробування, результати якого можуть змінити підходи до дієтології. Дослідження показало, що обмеження солодкого смаку у раціоні не призводить до очікуваних змін у метаболізмі чи харчових звичках.

У випробуванні взяли участь 180 осіб, яких розділили на три групи з високим, низьким та помірним споживанням солодощів. Джерелами солодкого смаку виступали як натуральний цукор, так і низькокалорійні підсолоджувачі. Протягом шести місяців науковці відстежували показники крові, вагу та психологічну тягу до продуктів.

Результати виявилися несподіваними. Жодна з груп не показала суттєвих відмінностей у ризиках розвитку діабету чи серцево-судинних захворювань. Після завершення експерименту учасники самостійно повернулися до свого початкового рівня споживання солодкого.

Провідна авторка роботи, професорка психології Кетрін Епплтон, зазначає, що сучасні рекомендації громадської охорони здоров’я часто помилково фокусуються лише на зменшенні солодкого смаку. «Люди від природи люблять солодкий смак. Проте наші результати не підтримують рекомендації щодо зниження кількості солодощів у раціоні, оскільки вони не враховують походження цього смаку: від цукру, підсолоджувачів чи натуральних джерел», — пояснила професорка.

Науковці підкреслюють, що проблема полягає не в самому смаку, а в надмірній кількості калорій у раціоні. Продукти швидкого приготування можуть містити прихований цукор і калорії, тоді як натуральні солодкі продукти, як-от фрукти, залишаються корисними.

Дослідники дійшли висновку, що стратегії боротьби з ожирінням потребують перегляду. Замість тотальної заборони солодкого смаку зусилля мають зосереджуватися на контролі загальної калорійності та фактичного вмісту доданих цукрів у раціоні.

«Мова не йде про те, щоб їсти менше солодкого для зниження рівня ожиріння. Проблеми пов’язані з надмірним споживанням калорій. Рекомендації повинні бути зосереджені на тому, як люди можуть зменшити кількість висококалорійної їжі», — резюмувала професорка.

