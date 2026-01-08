Інтервальне голодування: вчені розвінчали головний міф про популярну дієту

Популярна у всьому світі дієта інтервального голодування може бути не такою ефективною для здоров'я, як вважалося раніше. Попри репутацію методу, що покращує метаболізм та роботу серця, нові дані вчених з Німецького інституту харчування вказують на відсутність очікуваних результатів у певних сценаріях.

Суть дослідження та результати

Інтервальне голодування передбачає повну відмову від їжі на певні проміжки часу — зазвичай від 12 до 24 годин. У межах останнього експерименту, про який повідомляє ScienceAlert, вчені спостерігали за групою з 31 жінки.

Результати виявилися неоднозначними:

Втрата ваги: Учасниці дійсно продемонстрували незначне зниження маси тіла.

Метаболічні показники: Попри очікування, дані не зафіксували покращення рівня цукру в крові, зниження артеріального тиску чи рівня холестерину.

Відсутність змін: У цьому майже ізокалоричному дослідженні (де кількість споживаних калорій залишалася практично незмінною) після двох тижнів не спостерігалося жодних суттєвих покращень метаболічних параметрів.

Вплив на біологічний годинник

Окрім змін у вазі, дослідники виявили вплив дієти на циркадні ритми піддослідних. Біологічний годинник учасниць, включаючи механізми, що відповідають за сон, зміщувався, підлаштовуючись під специфічний графік прийому їжі.

Це свідчить про те, що інтервальне голодування діє на організм складніше, ніж просто обмеження калорій, проте його переваги для серцево-судинної системи та метаболізму все ще потребують додаткового підтвердження та вивчення.