Ізраїльські війська повертаються назад - заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив про деескалацію напруженості між Ізраїлем та Ліваном після переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

За словами американського лідера, ізраїльські підрозділи, які раніше рухалися у напрямку Бейрута, отримали наказ повернутися назад. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social після телефонної розмови з главою ізраїльського уряду, яку назвав "дуже плідною".

Президент США також заявив, що через своїх представників провів контакти з угрупованням Хезболла. За його словами, сторони погодилися припинити бойові дії та утриматися від взаємних атак. "Війська не будуть направлені до Бейрута, а ті, що вже вирушили, повертаються назад", — наголосив Трамп.

Він додав, що досягнуті домовленості передбачають взаємне припинення ударів: Ізраїль не атакуватиме сили "Хезболли", а угруповання, своєю чергою, не здійснюватиме нападів на ізраїльську територію.

Заява Трампа пролунала на тлі загострення ситуації на ізраїльсько-ліванському кордоні та побоювань щодо можливого розширення конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомляло раніше ForUa, Нетаньягу роздратований переговорним процесом, наполягаючи, що Трамп лише грає на руку Тегерану, та виступає за жорсткі дії.