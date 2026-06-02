Нічний терор: окупанти атакували Україну кількома хвилями ракет і БпЛА

Росія в ніч на 2 червня здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши дрони, крилаті ракети та балістичне озброєння. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Суми.

Про наслідки повідомляють місцева влада та ДСНС. Через обстріли зафіксовано руйнування житлових будинків, пошкодження інфраструктури, пожежі та загибель і поранення мирних жителів.

У Києві атака почалася з хвиль безпілотників, після чого ворог застосував ракети та балістику. Ураження зафіксовані одразу в кількох районах столиці — зокрема в Подільському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Солом’янському, Голосіївському та Дарницькому. Причому після ударів балістикою у Подільському, Оболонському та Святошинському районах спостерігалися перебої зі світлом. Пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, місцями — руйнування конструкцій після влучань. У місті є загиблі та десятки постраждалих.

Подільський район

За словами мера Києва Віталія Кличка, в цьому районі виникла пожежа на території нежитлової забудови та впали уламки на дах 9-поверхівки. Через це сталося загоряння та виникла пожежа. Проте після повторного влучання в дев'ятиповерхівку стався обвал конструкцій. Окрім того, зафіксовані палаючі уламки ракети на відкритій території та падіння уламків БпЛА за ще однією адресою. Щодо останнього, виникла пожежа на території нежитлової забудови із розповсюдженням на територію від нежитлових будівель.

Шевченківський район

У Шевченківському районі уламки впали на житлову будівлю, через що на 2-3 поверхах виникла пожежа. Кличко припустив, що володіла ракета влучила у 24-поверховий будинок. Як наслідок, пожежа на 4-5 поверхах. Також уламки впали ще на одній локацій, спричинивши пожежу в нежитловій будівлі.

Святошинський район

Через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Відомо також про загоряння першого поверху у п'ятиповерхівці.

Оболонський район

Внаслідок падіння уламків палають авто, виникли загорання за двома адресами, в тому числі біля дитсадка.

Голосіївський район

Тут внаслідок подання уламків виникла пожежа на території торгівельного майданчика, а також відомо про загорання МАФів і пожежу на території нежитлової забудови. Окрім того, внаслідок влучання загорілися будівля поліклініки. Згодом стало відомо про руйнування другого та третього поверхів.

Дарницький район

Через падіння уламків зафіксовано пожежу на АЗС та в нежитловій будівлі.

Солом'янський район

Попередньо, ворожа ракета влучила у 15-поверховий будинок. Через це пошкоджені верхні поверхи. Також впали уламки дронів на території приватного садиби, спричинивши пожежу в приватному будинку, і пожежу ще в одному будинку.

Також рашисти атакували ше декілька регіонів України. У Харкові російські сили завдали комбінованого удару дронами та ракетами. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та об’єкти інфраструктури в кількох районах міста. Серед постраждалих є дитина.

У Дніпрі атака призвела до часткових руйнувань житлової забудови. Зруйновано або пошкоджено будинки, є загиблі та десятки поранених.

У Запоріжжі удари припали по промислових та інфраструктурних об’єктах, також пошкоджено приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Сумах зафіксовано влучання БпЛА у житлові будинки в різних районах міста, що спричинило пожежі, однак попередньо обійшлося без жертв.

Рятувальні роботи тривають, а наслідки атаки уточнюються.

Загалом удари були завдані у кілька хвиль — з використанням безпілотників, крилатих ракет «Калібр» та ракет повітряного базування, а також балістики.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог вдарив по пологовому відділенню та будівлях лікарні на Одещині.