СБУ викрила масштабні схеми продажу «трофейної» зброї по всій Україні

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили масштабні схеми незаконного продажу зброї та боєприпасів, вивезених із районів бойових дій. У різних регіонах країни правоохоронці вилучили десятки одиниць стрілецької зброї, сотні гранат і тисячі набоїв.

Про це повідомили в СБУ.

Серед вилученого — новітні російські автомати АК-12, 130 протитанкових гранатометів, понад 380 бойових гранат і майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

У Київській та Донецькій областях правоохоронці затримали чотирьох чинних і колишніх військовослужбовців, яких підозрюють у вивезенні зброї з фронтових територій для подальшого продажу.

Одного з фігурантів затримали у Київській області під час спроби збуту автомата Калашникова та гранатомета. Ще трьох підозрюваних викрили у Краматорську.

На Хмельниччині підозру оголосили колишньому військовому, який, за версією слідства, після звільнення зі служби організував схованки зі зброєю у власному будинку та помешканні батьків.

Під час обшуків у нього вилучили автомат АКС-74, 16 бойових гранат, 74 тротилові шашки, понад кілограм пороху та більш як 3 тисячі набоїв.

У Кіровоградській області СБУ викрила чоловіка, який залучив спільників із різних регіонів до продажу ручних гранат та автоматів Калашникова, серед яких був і російський АК-12. Організатора затримали під час спроби реалізувати чергову партію зброї.

На Буковині правоохоронці затримали чоловіка, який під час служби у зоні бойових дій зібрав арсенал гранат РГО та Ф-1 для подальшого продажу. За даними слідства, він пересилав боєприпаси поштою, маскуючи їх серед продуктів.

У Харкові підозру отримав 16-річний юнак, який намагався продати російський автомат Калашникова з чотирма спорядженими магазинами та трьома бойовими гранатами.

Також у Запоріжжі викрили чоловіка, який шукав покупців для збуту 150 ручних осколкових гранат, вивезених із зони бойових дій на південному напрямку.

Усім затриманим повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, вчинене групою осіб за попередньою змовою.