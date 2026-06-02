Трамп переконаний, що досягне мирної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп переконаний, що він досягне мирної угоди з Іраном щодо продовження режиму припинення вогню та розблокування Ормузької протоки протягом наступного тижня.

"Я думаю, що це відбудеться протягом наступного тижня", - сказав він.



Трамп досі не погодився на угоду, оскільки йому потрібно вирішити ще кілька питань, повідомляє ABC News.



"Це не проста справа. Мова йде про справді велику країну – про них – дуже велику країну, яка має укласти угоду. Насправді там панує величезна ворожість. Тож для них це нелегко. Насправді з нашої точки зору це теж нелегко. Але ми отримуємо те, що нам потрібно", – додав він.



На думку Трампа, мирна угода з Іраном може виявитися кращою, ніж військова перемога США у цій війні.

Фото: haberler.com.