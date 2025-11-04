Суперфуд гречка: дієтолог назвала п'ять головних переваг продукту для здоров'я

Гречка, яку часто помилково вважають зерном, насправді є псевдозлаком і справжнім "суперфудом". Вона не містить глютену, але надзвичайно багата на клітковину, складні вуглеводи, антиоксиданти, вітаміни, мінерали та рослинний білок. Дієтолог Наталі Крталіч-Лоутер із клініки Клівленда (США) пояснила, чому гречка заслуговує на місце у вашому раціоні та які п'ять переваг для здоров'я вона пропонує.

П'ять Найважливіших Переваг Гречки для Здоров'я

На думку Наталі Крталіч-Лоутер, поєднання поживних речовин у гречці забезпечує користь для здоров'я – від покращення травлення до захисту від серцевих захворювань. Ось п'ять ключових переваг, які виділяє експерт:

1. Сприяє Травленню

Завдяки вмісту розчинної та нерозчинної клітковини, гречка позитивно впливає на травлення. Нерозчинна клітковина допомагає проходженню їжі через кишечник, тоді як розчинна – живить кишкову флору та сприяє росту корисних бактерій.

2. Знижує Ризик Раку

Покращення здоров'я кишечника, спричинене клітковиною, знижує ризик раку товстої кишки. Експерт також зазначає, що клітковина може запобігати й іншим видам раку. Комплексні огляди досліджень підтверджують, що регулярне споживання цільнозернових продуктів (до яких гречка є чудовим джерелом клітковини) пов'язане зі зниженням ризику смертельних випадків раку.

3. Зміцнює Здоров'я Серця

Попередні дослідження показали, що цільнозернові продукти та клітковина позитивно впливають на рівень холестерину, артеріальний тиск та масу тіла, підтримуючи здоров'я серця. Оглядове дослідження стверджує, що гречка може знижувати загальний холестерин, тригліцериди та рівень цукру в крові, допомагаючи запобігти серцевим захворюванням.

4. Допомагає При Діабеті

Гречка має відносно низький глікемічний індекс. Як пояснює Крталіч-Лоутер, такі продукти повільно розщеплюються, що допомагає уникнути різкого підвищення рівня цукру в крові. Дослідження також продемонструвало, що заміна частини раціону гречкою може покращити рівень інсуліну в людей з діабетом 2 типу.

5. Підтримка для Схуднення

Завдяки високому вмісту білка та клітковини, гречка сприяє довшому відчуттю ситості. «Це може призвести до споживання меншої кількості калорій і полегшити підтримку здорової ваги», – зазначає дієтолог, посилаючись на дослідження, що доводить допомогу гречки у втраті ваги порівняно з пшеничним борошном.

Для Кого Гречка Менш Підходить?

Хоча гречка пропонує значну користь, експерт застерігає:

Алергія: Деякі люди можуть мати алергію на гречку, що може проявлятися астмою, свербінням, висипом, нежитем або чханням. У рідкісних випадках можлива небезпечна для життя анафілаксія.

Проблеми з Травленням: Високий вміст клітковини іноді може спричинити тимчасові проблеми з травленням. Дієтолог радить починати з невеликої кількості, щоб організм міг адаптуватися до зміни раціону.

В цілому, Наталі Крталіч-Лоутер підкреслює, що поточні результати чітко підтверджують регулярне включення гречки у раціон для значної користі для здоров'я.