Вчені знайшли засіб, що знижує рівень холестерину та жиру в печінці

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) стає дедалі серйознішим викликом для сучасної медицини. Цей стан не лише погіршує якість життя, а й суттєво підвищує ризик передчасної смерті. Проте нещодавнє дослідження китайських науковців, опубліковане в журналі Scientific Reports, відкриває нові перспективи у боротьбі з цією патологією за допомогою омега-3 жирних кислот.

Чому це важливо

Традиційно основними методами лікування жирової хвороби печінки вважаються зміна раціону та регулярна фізична активність. Раніше вчені вже зазначали користь окремих продуктів, як-от насіння чіа, або специфічних сполук, як-от сірководень. Однак роль омега-3 жирних кислот у молекулярних процесах печінки досі залишалася недостатньо вивченою.

Як працює механізм захисту

Під час експериментів на клітинних культурах та лабораторних мишах дослідники виявили, що введення омега-3 жирних кислот запускає низку позитивних змін:

Зниження рівня ліпідів: у піддослідних суттєво впав рівень тригліцеридів, загального холестерину та «поганого» холестерину (ЛПНЩ) у сироватці крові.

Очищення тканин: спостерігалося помітне зменшення жирових відкладень безпосередньо у тканинах печінки.

Генетична регуляція: вчені з'ясували, що омега-3 впливають на експресію специфічних мікроРНК (зокрема miR-34a) та білків, які відповідають за обмін речовин і спалювання жирів.

Перспективи лікування

Результати демонструють, що омега-3 жирні кислоти є вкрай перспективним варіантом терапії для пацієнтів із НАЖХП. Вони допомагають організму ефективніше регулювати метаболізм ліпідів і захищають печінку від накопичення зайвого жиру.

Попри вражаючі результати, науковці наголошують: перш ніж омега-3 стануть стандартом лікування, необхідно провести додаткові клінічні дослідження на людях для підтвердження оптимальних дозувань та довгострокової ефективності.