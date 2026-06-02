Інтерв’ю Ахметова The Guardian викликало хвилю критики через замовчування його ролі в політиці країни

Перше від початку повномасштабної війни велике інтерв’ю мільярдера Ріната Ахметова викликало хвилю критики в Україні. У розмові з британським виданням The Guardian, присвяченій 90-річчю футбольного клубу «Шахтар» та 30-річчю Ахметова на чолі клубу, бізнесмен заявив, що «Шахтар» буцімто завжди був проукраїнським і патріотичним, хоча «багато хто цього не помічав».

Втім, низка громадських діячів, журналістів та колишніх політиків заявили, що інтерв’ю виявилося надто компліментарним і оминули питання ролі Ахметова у багаторічному зросійщенні Донбасу, підтримці напівкримінально-корумпованої Партії регіонів, Віктора Януковича та проросійських медіа.

Колишня народна депутатка та очільниця мережі АНТС Ганна Гопко наголосила, що український олігархат десятиліттями працював на власне збагачення, виводячи кошти за кордон і послаблюючи державу.

Військовий Ігор Луценко у своєму дописі назвав Ахметова «найсильнішим і найбагатшим проросійським діячем України». Він заявив, що бізнесмен роками уникав відповідальности, попри свій масштабний вплив на українську політику та економіку.

«Рівень показового багатства у Ріната Леонідовича теж недосяжний – ніхто інший не може похвалитися такою дорогою колекцією нерухомости в Монако, придбаною у період російсько-української війни», – написав Луценко.

У квітні 2026 року Bloomberg повідомляв, що Ахметов придбав п’ятиповерхові апартаменти в одному з найпрестижніших комплексів Монако за 471 мільйон євро. У холдингу SCM підтвердили купівлю, заявивши, що рішення про інвестицію ухвалили ще у 2021 році.

Ще у 2023 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) повідомляв, що Ахметов погодився придбати елітний пентхаус у Лондоні через офшорну компанію на Британських Віргінських островах. Тоді вартість угоди оцінювали у понад 87 мільйонів фунтів стерлінгів.

Луценко також нагадав про зв’язки Ахметова з донецькими політичними та бізнесовими елітами 1990-х років, підтримку Віктора Януковича та проросійських сил, а також роль медіа, пов’язаних із бізнесменом, у просуванні ідей «русского мира» на Донбасі.

«Усе йде до того, що ми переможемо Путіна, але Ахметова – ні», – заявив він.

Співзасновник і головний редактор LB.ua Олег Базар також розкритикував інтерв’ю The Guardian. За його словами, журналіст не поставив Ахметову запитань про фінансування проросійських політичних сил, підтримку «Антимайдану» та роль у формуванні ідей «донецької окремішності», що, на думку Базара, сприяло російській окупації частини Донбасу у 2014 році.

На інтерв’ю також відреагували проросійські блогери Діана Панченко та Анатолій Шарій, які звинуватили британське видання у «відбілюванні» Ахметова після критики через його елітну нерухомість у Монако та Франції.