Демографічний апокаліпсис: Україна втрачає людей рекордними темпами

За час повномасштабного вторгнення Росії населення України зменшилося приблизно вдвічі — до 20 млн осіб. Про це у своїй колонці зазначив редактор британського журналу New Statesman, Вілл Ллойд, посилаючись на дані неназваного британського чиновника.

За його словами, на початку війни з Росією у 2014 році чисельність населення України оцінювалася у понад 40 млн осіб. До 2025 року кількість українців скоротилася вдвічі, що більше за попередні оцінки, які поширювалися раніше.

Демографи оцінювали, що на початок 2025 року кількість населення на підконтрольній території могла сягати 31,5 млн осіб. Якби збереглися кордони України 1991 року без наслідків війни з РФ, станом на середину 2024 року населення країни становило б приблизно 41,5 млн осіб, зазначала директорка Інститут демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Варто зазначити, що перший і єдиний перепис населення незалежної України проводився у 2001 році. Тоді в країні нарахували 48,46 млн осіб.

