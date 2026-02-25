Життя триває: народжуваність у Києві попри війну стабілізувалася

Попри обстріли, блекаути та повітряні тривоги, Київ продовжує жити. Станом на початок 2026 року за чотири роки повномасштабної війни (2022–2025 рр.) у столиці народилося 74 852 дитини.

Порівняно з мирним 2021 роком, кількість новонароджених спочатку знизилася, але з 2023 року показники стабілізувалися:

2022 рік — 17 501 малюк (9 116 хлопчиків і 8 385 дівчаток)

2023 рік — 19 966 (10 174 і 9 792)

2024 рік — 20 912 (10 709 і 10 203)

2025 рік — 20 258 (10 501 і 9 757)

Серед дітей, народжених у воєнний час, зафіксовано 1 280 двієнь та 11 трієнь.

У новорічну ніч 1 січня 2026 року в Києві народилося 12 дітей — шість хлопчиків і шість дівчаток. Перші двоє малюків з’явилися на світ одразу після опівночі під звуки сирен.

Демографи зазначають, що стабільна народжуваність у Києві свідчить про адаптивність населення та віру у майбутнє. Вони підкреслюють, що ці діти стануть основою для відновлення України у постконфліктний період.

Як повідомляло раніше ForUa, населення України скорочується на понад мільйон осіб щороку.