Окупантам вдалося просунутись на трьох ділянках фронту

Протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили локальні успіхи на трьох ділянках фронту, повідомляє український моніторинговий проєкт DeepState.

За даними спостерігачів, просування ворога зафіксовано у:

- Вовчанську (Чугуївський район, Харківська область) — ключове місто на північному сході регіону, яке стратегічно важливе для контролю над транспортними шляхами;

- Синьківці (Куп’янський район, Харківська область) — село на північ від Куп’янська, де ворог намагався закріпитися для подальших маневрів;

- Залізнянському (Бахмутський район, Донецька область) — населений пункт, розташований у зоні активних боїв на Донеччині.

Таким чином, останні дії російських військ мали місце на Харківському та Донецькому напрямках. Моніторинговий проєкт відзначає, що на інших ділянках фронту істотних змін положення не спостерігається, і українські війська продовжують утримувати контроль над ключовими районами.

Українські військові наголошують, що навіть невеликі просування ворога на окремих напрямках не змінюють загальної стабільності фронту та здатності обороняти стратегічні позиції.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулись поблизу Олександрограда та Гуляйполя.