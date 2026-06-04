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Палата представників США обмежила владу Трампа

Палата представників США обмежила владу Трампа

Палата представників США ухвалила резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану.

Це є серйозним засудженням дій президента США та його підходу до вирішення цього конфлікту, повідомляє CNN .

Демократи неодноразово ініціювали голосування щодо обмеження воєнних повноважень Трампа як у Палаті представників, так і в Сенаті - ця кампанія останніми тижнями поступово здобуває все більшу підтримку серед членів Республіканської партії.

Цей документ, відомий як спільна резолюція, ухвалений Палатою представників, має бути схвалений обома палатами, але не буде направлений президенту на підпис.

Результат голосування становив 215 проти 208, причому четверо республіканців перейшли на бік опозиції, підтримавши резолюцію.

Фото: minval.az.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІранТрамп
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