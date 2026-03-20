Вето президента Польщі не зупинить залучення 40 млрд євро на оборону

Військовий аналітик Ярослав Вольський заявив, що вето президента Польщі не завадить залученню десятків мільярдів євро на потреби оборони.

Про це він сказав в етері Slawa.TV.

За словами Вольського, у Польщі існують правові механізми, які дозволяють отримувати фінансування незалежно від президентського вето. Зокрема, йдеться про Фонд підтримки збройних сил, через який можна залучати кредити та позики з-за кордону для модернізації армії.

Аналітик зазначив, що саме через цей фонд Польща зможе залучити понад 40 млрд євро, зокрема в межах програми SAFE Європейського Союзу. Він наголосив, що президент не має повноважень блокувати надходження таких коштів.

Вольський також вважає, що намір накласти вето є радше політичним сигналом — проявом скептицизму до механізмів ЄС і водночас відображенням проамериканської позиції президентської адміністрації. При цьому, за його словами, це не вплине на реалізацію фінансування.

Крім того, нині в Польщі триває підготовка змін до нормативних актів, які дозволять використовувати ці кошти не лише для армії, а й для інших структур безпеки, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ та адміністрації.

Раніше, 13 березня, президент Польщі Кароль Навроцький заявив про намір ветувати урядовий законопроєкт щодо використання частки країни у 43,7 млрд євро в межах програми SAFE — механізму кредитування ЄС для закупівлі озброєнь.

 Автор: Богдан Моримух

Читайте також

Шість країн допоможуть розблокувати Ормузьку протоку
Свiт 20.03.2026 14:14:27
Шість країн допоможуть розблокувати Ормузьку протоку
Читати
Союзникам вдалося критично підірвати оборонний та ядерний потенціал Ірана
Свiт 20.03.2026 13:55:50
Союзникам вдалося критично підірвати оборонний та ядерний потенціал Ірана
Читати
Мінфін опублікував нові правила гри: ПДВ для ФОП, нові правила для OLX та майбутнє військового збору
Економіка 20.03.2026 13:33:38
Мінфін опублікував нові правила гри: ПДВ для ФОП, нові правила для OLX та майбутнє військового збору
Читати

