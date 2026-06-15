До списку санкцій ЄС потрапив «духовник» Путіна, співробітники ФСБ та судді Верховного суду

Європейський союз вніс до санкційного списку проти Росії понад 80 юридичних і фізичних осіб. Про це йдеться у відповідній постанові Ради Євросоюзу.

«Сьогодні Рада ухвалила низку обмежувальних заходів для боротьби з агресивною війною Росії проти України, її гібридною діяльністю та систематичним ігноруванням міжнародного права, включаючи права людини. Пакет додаткових переліків загалом містить 34 особи та 47 організацій», — йдеться у повідомленні.

Відповідні заходи ще більше обмежать російський військово-промисловий комплекс, скоротять енергетичні доходи Росії, націлившись на її тіньову екосистему флоту, підірвуть гібридні загрози та поширення російської державної пропаганди, що виправдовує її агресивну війну, та викриють систематичні репресії та порушення прав людини в РФ, а також неодноразове ігнорування країною Конвенції про заборону хімічної зброї.

Зокрема, до списку потрапили:

митрополит Сімферопольський та Кримський Тихін (у миру — Георгій Шевкунов), якого ще називають «духівником» диктатора РФ Володимира Путіна;

генеральний прокурор РФ Олександр Гуцан;

суддя Верховного суду Олег Нефьодов, який оголосив «екстремістськими міжнародний рух ЛГБТ та міжнародний рух сатанізму», визнав «терористичними» американську юридичну особу ФБК та «Антивоєнний комітет РФ»;

завідувач відділення гострих отруєнь омської лікарні, головний токсиколог Омської області та Сибірського федерального округу Олександр Сабаєв, що працював у лікарні, в якій перебував Олексій Навальний до евакуації до ФРН;

колишній головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський;

пов'язані з отруєнням Навального та співробітники ФСБ, які стежили за політиком — Олег Таякін, Валерій Сухарєв, Олексій Кривощоков, Михайло Швець та Василь Калашніков;

керівник петербурзького управління МВС Роман Плугін (він потрапив до списку через затримання у Петербурзі вуличних музикантів та учасників акцій);

колишній омбудсмен та адвокат Павло Астахов.

Серед юросіб, які потрапили під санкції, компанія NtechLab, президентський фонд культурних ініціатив, судноплавні структури «Лукойлу» та «Газпром нафти».

ForUA нагадує, 12 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування обмежувальних заходів проти російських пропагандистських засобів масової інформації та суддів, які ухвалювали незаконні рішення стосовно українських громадян.