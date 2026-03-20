Путін перевіряє НАТО на міцність: Російський винищувач вдерся у повітряний простір Естонії

Черговий акт агресії в небі над Балтикою. Російський винищувач Су-30 незаконно увійшов у повітряний простір Естонії. Інцидент стався поблизу одного з островів у Фінській затоці, повідомляє мовник ERR.

Це перше зафіксоване порушення естонського кордону російською військовою авіацією з початку 2026 року. За попередніми даними, літак перебував у повітряному просторі країни менше хвилини. Сили оборони Естонії вже передали відповідну ноту протесту російській стороні.

Контекст: Гібридний тиск на Нарву

Ця подія відбувається на тлі тривожної інформаційної кампанії Кремля. Останнім часом у російських медіа все частіше лунають провокативні тези щодо «необхідності захисту» або навіть «окупації» Нарви.

Чому це важливо:

Географія: Нарва — стратегічне прикордонне місто на сході Естонії.

Демографія: З 50 000 мешканців близько 90% є російськомовними.

Мета: Москва використовує демографічний чинник для розхитування внутрішньої стабільності країни-члена НАТО, повторюючи сценарії, які вже застосовувалися в інших регіонах Європи.

Загострення в повітрі разом із пропагандистськими вкидами свідчить про спробу РФ перевірити на міцність реакцію Естонії та її союзників по Альянсу.