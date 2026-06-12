Путін визнав вплив українських ударів на економіку Росії та поскаржився на дрони на фронті

Російський диктатор Владімір Путін під час зустрічі з учасниками війни проти України в Кремлі визнав, що удари українських сил по території Росії негативно впливають на російську економіку.

За його словами, атаки завдають збитків, однак пошкоджену інфраструктуру нібито вдається швидко відновлювати. Водночас Путін заявив про намір і надалі посилювати систему протиповітряної оборони для захисту від українських ударів.

«Удари ЗСУ завдають шкоди економіці РФ, але все швидко відновлюється. Росія зміцнює свою систему ППО і продовжить це робити», — сказав кремлівський лідер.

Окремо Путін прокоментував ситуацію на фронті, визнавши масштабне використання безпілотників. За його словами, дрони фактично постійно перебувають над лінією бойового зіткнення, що суттєво ускладнює пересування та роботу військових на позиціях.

Також російський диктатор повідомив, що РФ працює над створенням власної супутникової системи для управління безпілотниками та розвиває проєкт, який має стати аналогом системи Starlink. За його словами, нещодавно на орбіту було виведено ще 16 супутників.

Тим часом російська економіка продовжує зазнавати труднощів на тлі повномасштабної війни проти України. Значні бюджетні ресурси спрямовуються на військові потреби, що посилює фінансовий тиск на регіони та державні фінанси країни.